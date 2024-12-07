Что произошло за день: суббота, 7 декабря

Переговоры в астанинском формате по Сирии, время проведения прямой линии Путина, голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы МИД РФ, Ирана, Турции провели переговоры по Сирии в астанинском формате. Министры призывают к немедленному прекращению боевых действий в этой стране и диалогу правительства и оппозиции.

- Сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра на юго-западе страны, сообщили израильские СМИ. Президент Сирии Башар Асад продолжает оставаться в Дамаске.

- "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в полдень.

- Лавров опроверг информацию о том, что российские корабли покидали базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии. По его словам, неверные выводы могли быть сделаны из-за учений в Средиземном море.

- Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю удалось избежать импичмента при голосовании в парламенте страны. Большинство депутатов от правящей партии "Сила народа" отказалось от участия в голосовании.

- Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 уступили тольяттинскому "Акрону" в домашнем матче. Автором решающего гола стал Артем Дзюба.

- Московский "Спартак" со счетом 3:0 победил нижегородский "Пари НН".