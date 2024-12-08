Поиск

Иркутский губернатор Кобзев заболел COVID-19

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале, что вынужден отменить все рабочие встречи по причине болезни.

"Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Как результат - положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях", - пишет глава региона.

Он отметил, что на следующей неделе в Иркутск приезжает большая делегация руководства Брестской области Белоруссии.

"С ними будет работать первый заместитель губернатора Роман Андреевич Колесов. В Иркутске сегодня свой рабочий визит начинает и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Павлович Овсиенко. Попрошу с ним отработать начальника управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольгу Александровну Куриленкову", - сообщил Кобзев.

Также, сказал он, на 17 декабря переносится "прямая линия" губернатора, поездка в Братск переносится на более поздний срок.

Иркутская область Игорь Кобзев COVID-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минниханов, Пиотровский и Фрейндлих награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I степени

Задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Дагестане

Что произошло за день: суббота, 7 декабря

"Прямая линия" с Путиным начнется в полдень 19 декабря

Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });