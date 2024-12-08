Иркутский губернатор Кобзев заболел COVID-19

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале, что вынужден отменить все рабочие встречи по причине болезни.

"Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Как результат - положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях", - пишет глава региона.

Он отметил, что на следующей неделе в Иркутск приезжает большая делегация руководства Брестской области Белоруссии.

"С ними будет работать первый заместитель губернатора Роман Андреевич Колесов. В Иркутске сегодня свой рабочий визит начинает и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Павлович Овсиенко. Попрошу с ним отработать начальника управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольгу Александровну Куриленкову", - сообщил Кобзев.

Также, сказал он, на 17 декабря переносится "прямая линия" губернатора, поездка в Братск переносится на более поздний срок.