ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего противника, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации, сказано в сообщении.

Также атакованы скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, говорится в сводке.

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подразделения группировки войск "Южная" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи, также заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Верхнекаменское, Новомарково, Островского, Улаклы и Янтарное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и отразила 10 контратак ВСУ, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила девять украинских контратак.

В Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка отразила контратаку ВСУ, потери армии Украины за сутки составили: до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", две единицы артиллерийского вооружения и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря (ДНР), сообщили в ведомстве.

"Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", два пикапа, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30", - сказали военные.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

"Противник потерял до 455 военнослужащих, два пикапа, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - заявили в ведомстве.

Военные сообщили, что группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР, а также отразила две контратаки штурмовых групп.

"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области, потери армии Украины за сутки составили: до 75 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское Херсонской области и города Херсон", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пять автомобилей.