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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

ФСБ задержала 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров

Ежедневный доход мошенников достигал $1 млн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании руководителей и сотрудников российского "отделения" международной сети колл-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети "колл-центров", действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" ("Milton Group") Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Колл-центры, по данным спецслужбы, "входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др."

Потерпевшими от деятельности мошенников, по оценке ведомства, стали порядка 100 тыс. человек, проживающих на территориях более 50 государств. "Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день", - добавили в ЦОС.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории РФ колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, и гражданин Израиля и Грузии Тодва, объявленный в розыск.

Всего в рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ уголовного дела задержаны "11 руководителей и сотрудников российских офисов "колл-центров" по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России".

В ФСБ сообщили также, что в 2022 году Кесельман и Тодва "по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода".

В апреле минувшего года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинял бывшего министра обороны страны Кезерашвили в международном мошенничестве и финансировании украденными деньгами радикальной грузинской оппозиции.

"В течение последних двух лет наши следственные органы активно сотрудничали с германскими коллегами по выявлению международной мошеннической схемы, по которой, к сожалению, наш бывший министр обороны, господин Кезерашвили назван международным мошенником", - сказал Гарибашвили.

По его словам, Кезерашвили создал международную мошенническую сеть, с помощью которой ограбил европейских пенсионеров на миллиарды долларов.

До этого британская вещательная корпорация BBC обнародовала свое расследование о сети колл-центров в Грузии, на Украине, в Болгарии и Албании, с помощью которых европейских пенсионеров вовлекали в несуществующие финансовые схемы, обещая им в короткие сроки большую финансовую выгоду за добровольно вложенные средства, но деньги терялись, а выявить мошенников пенсионерам не удавалось.

По утверждению BBC, во главе этой мошеннической сети стоит Кезерашвили, который в настоящее время проживает в Лондоне в собственном доме стоимостью 18 млн фунтов стерлингов (около $22 млн).

В России Кезерашвили заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск.

ФСБ мошенники колл-центр Ираклий Гарибашвили
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