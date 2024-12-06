МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - При обыске дома бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили был обнаружен тайник с огнестрельным оружием, сообщает пресс-центр грузинского МВД.

По информации ведомства, в доме Кезерашвили, который уже несколько лет живет за границей и объявлен в розыск грузинской прокуратурой, проживает брат жены экс-министра, секретарь по связям с общественностью оппозиционной партии "Единое национальное движение" Дмитрий Чиковани.

"В тайнике были найдены десятки единиц зарегистрированного и незарегистрированного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерная техника и карты памяти", - заявили в МВД.