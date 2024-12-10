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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

В Ульяновске задержан глава пивоваренной компании "Трехсосенский"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор пивоваренной компании, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, задержан в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области во вторник.

Название компании в сообщении не уточняется. Вместе с тем, как заявили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, в качестве подозреваемого задержан генеральный директор ООО "Трехсосенский" Михаил Родионов.

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей: он предоставил в налоговый орган декларации с включенными заведомо ложными сведениями.

"С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.

Кроме того, подозреваемый, по данным СУ СКР, от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млрд рублей.

Уголовные дела возбуждены по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п."б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) по материалам, поступившим из управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд рублей. Это было сделано для возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - уточняется в сообщении.

ФНС просила привлечь бенефициарных владельцев группы "Трехсосенских" заводов Родионова и его бывшую супругу Лилию Родионову к субсидиарной ответственности по долгам признанного банкротом ООО "Завод "Трехсосенский" (аффилировано с ООО "Трехсосенский"). К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми также предлагается привлечь "ВСК", "М-Ком", ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

В обеспечение этого требования суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых.

Реестровая задолженность предприятия-банкрота ООО "Завод "Трехсосенский" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчетам ФНС превышает 11 млрд рублей.

ФНС доначислила налоги и сборы ООО "Завод "Трехсосенский" в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск пивзавода и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

Завод "Трехсосенский" в 2019 году стал крупнейшим налогоплательщиком в Ульяновской области, на его долю пришлось более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Производственные активы группы находятся в Ульяновской области – пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО "Завод Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский" зарегистрированы в Самаре.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Трехсосенский" является Лилия Родионова. Чистая прибыль по РСБУ ООО "Трехсосенский" за 2023 год составила 2,5 млрд рублей, что в 17 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка упала в 1,8 раза до 19,7 млрд рублей.

ООО "Трехсосенский" Михаил Родионов
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