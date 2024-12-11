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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Депутаты предложили установить срок для извещения СРО о проверке членов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-надзорные органы будут обязаны за три рабочих дня извещать саморегулируемые организации (СРО) о плановой проверке их членов, и за 24 часа - о внеплановой, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Законопроект (N793099-8) размещен в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указана группа депутатов, среди которых Михаил Шеремет, Александр Козловский, Виктор Пинский, Рафаэль Марданшин.

По действующим правилам органы государственного и муниципального контроля обязаны уведомить СРО о проверке членов, но законом не предусмотрен срок, в течение которого они должны это сделать.

Законопроект устанавливает сроки для таких извещений СРО, аналогичные тем, которые уже действуют для уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 24 часа о внеплановой проверке и три рабочих дня - о плановой.

Александр Козлов Госдума Михаил Шеремет Рафаэль Марданшин
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