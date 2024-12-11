Роспотребнадзор исключил возможность утечки опасных патогенов из биолабораторий РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В России исключены утечки опасных патогенов из биолабораторий, заявили в Роспотребнадзоре после появившейся информации о том, что из биолаборатории в Австралии пропали 323 флакона, содержащие образцы опасных вирусов.

"В РФ подобные инциденты невозможны. Для противодействия подобным угрозам специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют мониторинг инфекционных угроз в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках работы четырех совместных центров по изучению инфекций за рубежом", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что все коллекции опасных патогенов находятся под строгим контролем.

В Роспотребнадзоре также заявили, что "указанный случай дополнил череду инцидентов, происходящих с пугающей частотой в странах "коллективного Запада". По данным ведомства, с 2000 по 2024 год в мире произошло около 20 утечек опасных патогенов из биолабораторий и 309 случаев внутрилабораторного заражения опасными патогенами, такими как чума, вирус Эбола, оспа, сибирская язва, большинство из которых – 243, или 78% – в США.

"Ранее западные "специалисты" рассылали споры сибирской язвы в 10 стран мира, выявляли у себя в лабораториях неучтённые ампулы с возбудителями натуральной оспы, а в ноябре этого года из исследовательского центра в Южной Каролине в США сбежали 40 обезьян, с использованием которых проводились биологические исследования. Такие утечки, происходящие из-за несоблюдения правил работы с возбудителями инфекций, несут угрозу глобальной биологической безопасности", - заявили в Роспотребнадзоре.