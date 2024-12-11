Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Роспотребнадзор исключил возможность утечки опасных патогенов из биолабораторий РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В России исключены утечки опасных патогенов из биолабораторий, заявили в Роспотребнадзоре после появившейся информации о том, что из биолаборатории в Австралии пропали 323 флакона, содержащие образцы опасных вирусов.

"В РФ подобные инциденты невозможны. Для противодействия подобным угрозам специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют мониторинг инфекционных угроз в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках работы четырех совместных центров по изучению инфекций за рубежом", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что все коллекции опасных патогенов находятся под строгим контролем.

В Роспотребнадзоре также заявили, что "указанный случай дополнил череду инцидентов, происходящих с пугающей частотой в странах "коллективного Запада". По данным ведомства, с 2000 по 2024 год в мире произошло около 20 утечек опасных патогенов из биолабораторий и 309 случаев внутрилабораторного заражения опасными патогенами, такими как чума, вирус Эбола, оспа, сибирская язва, большинство из которых – 243, или 78% – в США.

"Ранее западные "специалисты" рассылали споры сибирской язвы в 10 стран мира, выявляли у себя в лабораториях неучтённые ампулы с возбудителями натуральной оспы, а в ноябре этого года из исследовательского центра в Южной Каролине в США сбежали 40 обезьян, с использованием которых проводились биологические исследования. Такие утечки, происходящие из-за несоблюдения правил работы с возбудителями инфекций, несут угрозу глобальной биологической безопасности", - заявили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами по военному аэродрому в Таганроге

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера "Балтики" Рогачевского

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об освобождении пунктов Дарьино и Плёхово в Курской области

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Хроники событий
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });