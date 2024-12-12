Хорошим свой достаток считает четверть россиян, среди молодёжи до 30 лет - 44%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый четвертый россиянин (24%) в настоящее время оценивает свое материальное положение как хорошее, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий своим достатком чаще всех довольны сограждане в возрасте 18-30 лет (44%).

Согласно опросу, больше половины россиян (57%) считают свой нынешний достаток средним, чаще всех так оценивают свое материальное положение респонденты 46-60 лет (61%).

В свою очередь, плохим свой достаток считают 17% россиян или почти каждый шестой, в наибольшей степени своим материальным положением недовольны сограждане старше 60 лет (21%).

По данным ФОМ, оставшиеся 2% участников опроса затрудняются оценить уровень своего достатка.

Опрос проводился с 29 ноября по 1 декабря среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах в 53 регионах РФ.