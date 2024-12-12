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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Названы лауреаты Национальной премии "Лидеры ИИ"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Церемония награждения лауреатов Национальной премии "Лидеры ИИ" прошла в четверг в рамках конференции AI Jorney 2024; победителями стали пять регионов и пять компаний, а также трое ученых.

Победителями в категории "Премия регионам" стали: Москва — за разработку сервиса ИИ для анализа лучевых исследований в регионах РФ; Московская область — за решение по контролю питания в образовательных и социальных учреждениях с помощью ИИ; Тульская область — за цифровое решение на основе ИИ для проактивного наблюдения сердечно-сосудистых пациентов; Липецкая область — за создание ML-модели (ML - machine learning, машинное обучение) по оценке стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях; Тюменская область — за разработку информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области".

В категории "Премия компаниям" лауреатами стали "ГЕМОТЭК ИИ" - за разработку портативного глюкометра для неинвазивного определения уровня гликированного гемоглобина и глюкозы с использованием искусственных нейронных сетей; "Лукойл" - за создание решения по управлению разработкой зрелых месторождений с применением нейронных сетей; ГК "Крезол" - за создание крезол робота - подборщика номенклатуры в химической промышленности; "Альфа-Банк" – за разработку алгоритмов машинного обучения для частичной автоматизации моделей ML; Институт проектирования, архитектуры и дизайна — за применение генеративного ИИ в генеральном проектировании.

Лауреатами премии "Лидеры ИИ" 2024 года в категории "Премия ученым" стали за свои проекты: инженер-исследователь "Сколтеха" Никита Гущин, научный сотрудник Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных НИУ ВШЭ Сергей Самсонов, а также руководитель группы "Прикладное NLP" в Институте AIRI, старший научный сотрудник Института системного программирования РАН Елена Тутубалина. Каждый из трёх победителей в категории "Премия ученым" получил денежное вознаграждение в размере 1 млн руб.

Гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко обратил внимание, что Липецкая область, Москва и Тюменская область стали лауреатами второй год подряд. "В числе лауреатов проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности. Премия становится базой и источником лучших решений на основе ИИ, которые активно внедряются во все сферы жизни", — сказал он.

Национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры ИИ" учреждена АНО "Цифровая экономика" и Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

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