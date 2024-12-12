Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года.

"Это исторический момент - наконец-то приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгенского пространства. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер.

После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы. 30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года оставшихся частей Шенгенского соглашения и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.

В настоящее время Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн населения. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не отменен, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону, напоминает Совет ЕС в своем коммюнике.