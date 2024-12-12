Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Назначен новый гендиректор "Ленфильма"

Руководить киностудией будет Надежда Андрющенко, ранее возглавлявшая службу безопасности компании

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новым руководителем киностудии "Ленфильм" избрана директор службы безопасности компании Надежда Андрющенко, сообщается в телеграм-канале студии в четверг.

Андрющенко назначена на эту должность решением общего собрания акционеров компании, говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение было выпущено Росимуществом накануне.

Как уточняет "Ленфильм", Андрющенко является опытным специалистом в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности, ее основной задачей станет разработка программы финансового оздоровления предприятия.

"В ближайшие полгода планируется решить ряд важных производственных и организационных задач, обозначить новые векторы развития "Ленфильма" как одного из основных российских кинопредприятий", - информирует киностудия.

Андрющенко сменила на посту Эдуарда Суворова, фактически возглавлявшего студию с конца февраля 2024 года.

В феврале МВД России объявило в розыск прежнего гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова. В марте Тверской суд Москвы заочно арестовал Щербакова по уголовному делу о вымогательстве.

Щербаков возглавлял киностудию с сентября 2020 года.

Ленфильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Последний день Помпеи" покажут в Москве на выставке Брюллова в Третьяковке

"Последний день Помпеи" покажут в Москве на выставке Брюллова в Третьяковке

Картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" вернут в экспозицию Третьяковки

Картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" вернут в экспозицию Третьяковки

Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря

Гергиев впервые продирижирует балетом "Щелкунчик" в Большом театре 31 декабря

Прокат фильма "Дева Мария: Мать Христа" в РФ перенесен

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

За этюд Репина к картине "Садко в подводном царстве" рассчитывают выручить на торгах 60 млн руб.

"Дюна: Часть вторая" и "Субстанция" номинированы на премию "Золотой глобус"

"Дюна: Часть вторая" и "Субстанция" номинированы на премию "Золотой глобус"

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"

Актер Юрий Борисов стал номинантом на премию "Золотой глобус"

Проект реставрации арки Пальмиры поставили "на паузу" из-за обострения в Сирии

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин

Победителями "Большой книги" стали Варламов, Шемякин и Прилепин
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии91 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });