Назначен новый гендиректор "Ленфильма"

Руководить киностудией будет Надежда Андрющенко, ранее возглавлявшая службу безопасности компании

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новым руководителем киностудии "Ленфильм" избрана директор службы безопасности компании Надежда Андрющенко, сообщается в телеграм-канале студии в четверг.

Андрющенко назначена на эту должность решением общего собрания акционеров компании, говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение было выпущено Росимуществом накануне.

Как уточняет "Ленфильм", Андрющенко является опытным специалистом в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности, ее основной задачей станет разработка программы финансового оздоровления предприятия.

"В ближайшие полгода планируется решить ряд важных производственных и организационных задач, обозначить новые векторы развития "Ленфильма" как одного из основных российских кинопредприятий", - информирует киностудия.

Андрющенко сменила на посту Эдуарда Суворова, фактически возглавлявшего студию с конца февраля 2024 года.

В феврале МВД России объявило в розыск прежнего гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова. В марте Тверской суд Москвы заочно арестовал Щербакова по уголовному делу о вымогательстве.

Щербаков возглавлял киностудию с сентября 2020 года.