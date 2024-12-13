Песков напомнил об антироссийских санкциях, введенных при Трампе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забывать, что США во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа вводили в отношении России санкции свыше 50 раз.

"Мы имеем богатый опыт взаимоотношений с администрацией США под разными президентами. В том числе мы имеем опыт взаимоотношений с администрацией Трампа в его первый срок", - сказал он на брифинге.

"За время срока президента Трампа свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. Было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране. Этого нельзя забывать", - заявил Песков.