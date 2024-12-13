Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК и противодействие экстремизму

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ развитие оборонной промышленности и стратегию противодействия экстремизму в России.

"Очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отрасли оборонной промышленности, а вторая - стратегии противодействия экстремизму в РФ", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

Кадры с совещания опубликовал в своем телеграм-канале журналист программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1", Павел Зарубин.

"По первому вопросу выступит министр промышленности Антон Андреевич Алиханов, а по второму - министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович", - отметил президент.