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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Военные РФ за неделю вернули под контроль 3 населенных пункта в Курской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ведут уничтожение украинских сил в Курской области, за неделю вернули под контроль три населенных пункта.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты "Bradley" производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии", - заявили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Минобороны Курская область
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