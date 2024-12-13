Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в более чем 40 тыс. человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, все за время боевых действий там - свыше 40 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Marder немецкого производства, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По словам военных, за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили: более 40260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий.

В Минобороны РФ заявили, что за все время также уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 73 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в шести районах населенных пунктов Курской области, а также в семи районах Сумской области.