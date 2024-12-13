Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в более чем 40 тыс. человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих, все за время боевых действий там - свыше 40 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Marder немецкого производства, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По словам военных, за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили: более 40260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий.

В Минобороны РФ заявили, что за все время также уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 73 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в шести районах населенных пунктов Курской области, а также в семи районах Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Минобороны Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Минвод закрыт из-за снегопада

Суд отпустил главу пивоваренной компании "Трехсосенский" под залог в 50 млн рублей

Иноагентами признаны три художника

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю вернули под контроль 3 населенных пункта в Курской области

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Член СПЧ Ионов сообщил о создании комитета по защите прав россиян в стране и за рубежом

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross

Кабмин РФ утвердил план мероприятий по снижению употребления алкоголя

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5551 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });