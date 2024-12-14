Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Движение на трассе "Дон" в Тульской области восстановили посла ДТП с двумя фурами

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлено движение на участке федеральной трассы "Дон" в Веневском районе Тульской области, где произошла авария с участием двух грузовых машин, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на 150-м км трассы "Дон" столкнулись две фуры. В результате аварии пострадали два

Было ограничено движение автотранспорта в сторону Москвы и на юг. Для машин было организовано движение по обходным дорогам.

Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Сотрудникам федучреждений на Крайнем Севере назначат дополнительные надбавки

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Снег лежит уже на 97% территории России

Снег лежит уже на 97% территории России

Топливо загорелось на объекте инфраструктуры Орловской области после атаки БПЛА

Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });