Движение на трассе "Дон" в Тульской области восстановили посла ДТП с двумя фурами

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлено движение на участке федеральной трассы "Дон" в Веневском районе Тульской области, где произошла авария с участием двух грузовых машин, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на 150-м км трассы "Дон" столкнулись две фуры. В результате аварии пострадали два

Было ограничено движение автотранспорта в сторону Москвы и на юг. Для машин было организовано движение по обходным дорогам.