В МИД РФ заверили, что виновные в гибели российских журналистов будут наказаны

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве убеждены, что виновные в гибели сотрудников российских СМИ, освещающих события вокруг Украины, не останутся безнаказанными.

"Вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов стала безобразная ситуация, сложившаяся вокруг доклада Гендиректора (ЮНЕСКО - ИФ) О.Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 гг., в котором были сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

По ее словам, на прошедшем 13 декабря, профильном заседании в Париже Межправительственного совета Международной программы развития и коммуникации ЮНЕСКО российской делегации при поддержке целого ряда стран Глобального Юга удалось не допустить утверждения содержащего недостоверную информацию доклада гендиректора ЮНЕСКО.

"Отчаянно защищавшие свою протеже О.Азуле страны "коллективного Запада" фактически разоблачили свои лицемерные подходы к вопросам безопасности представителей СМИ, в очередной раз продемонстрировав широкой общественности то, что на самом деле представляет из себя "миропорядок, основанный на правилах" - права и свободы для избранных и презрение и нигилизм для всех остальных", - приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

"Никогда не согласимся с подобным двуличным подходом и продолжим добиваться от профильных международных структур, включая ЮНЕСКО и ее Гендиректора, добросовестного и беспристрастного выполнения своих обязанностей. (...) Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за неё свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем. Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", - подчеркнула Захарова.

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, установленный в 1991 г. по инициативе Союза журналистов России после гибели в ходе гражданской войны в Югославии корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного.