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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Ставропольский край не будет взимать турналог с местных жителей и детей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края готовятся к запуску системы взимания туристического налога, в связи с этим всем территориям края рекомендовано предусмотреть систему льгот для отдельных категорий граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Жители Ставрополья и дети до 14 лет будут освобождены от уплаты туристического налога, который начнет действовать с 2025 года в 20 территориях края. Поручение предусмотреть такие льготы дал губернатор Владимир Владимиров краевому Минтуризма на еженедельном совещании с руководителями органов власти и главами городов и округов", - говорится в сообщении.

Кроме того, новшество не коснется объектов размещения, которые имеют статус пункта временного размещения. Их освободят от работы с турналогом.

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"Считаю справедливым, чтобы ставропольцы отдыхали, лечились и набирались сил на малой родине без дополнительных трат. То же касается и детей. На эти категории туристический налог распространять не будем. В остальном сейчас важно подготовиться к работе по новой системе. Ставрополье наработало хороший опыт за время эксперимента с курортным сбором. Уверен, научимся работать и с туристическим налогом. Благодаря ему, продолжим благоустраивать территории края", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимирова.

Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры с помощью курортного сбора заканчивается в России в этом году. С 1 января 2025 года вступает в силу туристический налог. Решение о его введении принимается на уровне муниципалитетов, а операторами налога станут сами объекты размещения - гостиницы, отели и санатории.

По данным Минтуризма Ставрополья, решение ввести турналог в следующем году приняли 20 городов и округов края. Еще несколько территорий решили применять его с 2026 года.

Ставропольский край
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