Температура в Арктике в 2023 г. была на 1,12 градуса выше нормы последних десятилетий

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Температуры в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) в 2023 году были выше нормы базового периода 1991-2020 годов на 1,12 градуса по Цельсию. Максимальное потепление в последние десятилетия происходит в Восточном и Сибирском секторах региона, говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2023 году", опубликованном на сайте Минприроды.

"В 2023 г. температуры в АЗРФ были выше нормы базового периода 1991-2020 гг. на 1,12 градуса. Температуры выше нормы наблюдались всюду в АЗРФ. Осредненные аномалии температуры по Европейскому (+1,55 градуса) и Сибирскому (+1,51 градуса) секторам - среди пяти самых крупных, а по Восточному сектору осредненная аномалия составила 0,35 градуса. Наиболее теплые условия наблюдались всюду от Белого моря до Обской губы", - говорится в документе.

"Рост среднегодовой температуры наблюдается в АЗРФ и всех ее секторах с 1970-х гг. и резко ускоряется в XXI веке. Максимальное потепление за 1976-2023 гг. происходит в Восточном секторе (0,8 градуса/10 лет) и Сибирском секторе (0,74 градуса/10 лет), а также в целом по АЗРФ (0,7 градуса/10 лет). Из сезонов в целом по АЗРФ самое быстрое потепление отмечалось весной (0,91 градуса/10 лет). Во все сезоны отмечается ускорение потепления в XXI веке. Осенью оно приостанавливалось между 2010-2015 гг.", - сообщается в докладе.

Сокращение площади морского льда

Особый интерес представляют изменения температуры воздуха над областью морской Арктики, т.к. потепление сопровождается сокращением площади морского льда. Минприроды отмечает возрастающее внимание к изменениям климата в акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходят трассы Северного морского пути (СМП).

"Потепление в Арктике сопровождается сокращением площади морского льда. Площадь, занятая морским льдом в акватории морей в конце летнего сезона, в сентябре, быстро сокращалась с 1996 г. вместе с ростом летней температуры воздуха и за 10 лет уменьшилась в восемь раз - с 1892 тыс. кв км до 234 тыс. кв км. В последующие годы площадь колебалась вблизи этого уровня с минимальным значением в 26,3 тыс. кв км в 2020 г. Зимой сокращение морского ледяного покрова много меньше, чем летом. От максимума в марте 1982 г. до минимума в марте 2016 г. сокращение составило около 1%. При этом летнее сокращение тесно связано с ростом летней температуры воздуха (коэффициент корреляции 0,87)", - подчеркивается в докладе.

Границы Севморпути определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке. Представители власти РФ называют СМП новой международной транспортной альтернативой, подчеркивая, что он на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал. Объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн (в 2022 году было 34 млн тонн), в 2024 году прогнозировался новый рекорд грузоперевозок на Севморпути - до 40 млн тонн.

Освоение Арктики и ущерб

Минприроды подчеркивает, что ввиду значительных запасов минерально-сырьевых ресурсов в Арктике активно развивается добыча углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых (ТПИ), что предполагает нанесение экологического ущерба окружающей среде. Данный фактор обуславливает необходимость строгого контроля деятельности предприятий добывающей промышленности в регионе, подчеркивает ведомство.

"Источники загрязнения окружающей среды АЗРФ расположены локально и на большом удалении друг от друга. Большая часть актуальных показателей экологической обстановки в АЗРФ находится в пределах нормы и не имеет тенденции к изменению в негативную сторону. Однако не до конца используемый ресурсный потенциал региона создает риск нанесения ущерба арктической экосистеме. Дальнейшее экономическое освоение АЗРФ должно отвечать строгим природоохранным требованиям, т.к. большая часть территорий, входящих в российскую Арктику, уязвима для побочных продуктов антропогенной деятельности", - говорится в докладе.