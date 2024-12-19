Путин за 4 часа 26 минут ответил более чем на 70 вопросов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая в этом году вновь была совмещена с "Прямой линией", отвечал на вопросы журналистов и граждан 4 часа 26 минут, за это время он успел ответить более чем на 70 вопросов соотечественников.

Тема специальной военной операции, как и предсказывала статистика поступающих президенту вопросов, стала одной из ключевых в ходе нынешнего общения Путина с гражданами и журналистами.

Международная тематика в этом году мало интересовала россиян, вопросы по внешней политике в основном задавали журналисты и, прежде всего, представители зарубежных СМИ. Граждан РФ, как показала "Прямая линия" с президентом больше волнуют вопросы внутренней жизни - проблемы экономики, социальной сферы, транспорта, здравоохранения.

Путин в третий раз провел пресс-конференцию и "Прямую линию" в гибридном формате, объединив два этих мероприятия.

Нынешняя программа "Итоги года с Владимиром Путиным" была одной из самых продолжительных, но рекорд прошлых лет не побила. Самая длинная "Прямая линия" Путина состоялась в 2013 году, тогда он общался в прямом эфире с гражданами 4 часа 47 минут, а количество обращений в его адрес превысило к концу программы 3 млн. А в 2008 году президент поставил рекорд общения с журналистами: он ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.

В этот раз на "Прямую линию" с президентом к концу программы поступило порядка 2,5 млн вопросов.