Патриарх Кирилл счел опасными попытки оспорить государствообразующую роль русского народа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл считает врагами России тех, кто пытается оспорить государствообразующую роль русского народа.

"Наша страна органично объединяет людей разных мировоззрений и этнического происхождения, потому что у нас общая история, богатый опыт совместного созидания и защиты Отечества. Настойчивые попытки внести этнорелигиозную напряженность в общество - одна из серьезнейших угроз нашему историческому единству. Реализации этой угрозы служит, в том числе стремление оспорить государствообразующую роль русского народа, отодвинуть русский народ на периферию осмысления исторического процесса и таким образом фактически переписать всю нашу историю", - сказал патриарх в пятницу в докладе на ежегодном собрании Московской (городской) епархии.

По мнению предстоятеля, "подобные заявления, прямо перекликающиеся с ленинской национальной политикой столетней давности, нельзя не назвать попросту вражескими, направленными на разделение общества и угрожающими самой России".

"Урок исторических потрясений 1917 года и последовавшей затем гражданской смуты не должен быть забыт нами, и нельзя допустить, чтобы идеи, тогда сокрушившие жизнь нашего народа, вновь принесли страдания и бедствия нашему общему Отечеству", - заключил патриарх.