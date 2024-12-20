Путин поручил снять ограничения пенсионных прав многодетных родителей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей, в том числе засчитывать в размер пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

"Нам нужно делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше. А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть, одна из них касается пенсионного обеспечения", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Уход за детьми, напомнил глава государства, засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. "Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет", - сказал президент.

Путин поручил правительству как можно быстрее принять соответствующее решение.