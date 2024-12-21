Вылет нескольких авиарейсов задержан в аэропорту Омска из-за погоды

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов от двух до 15 часов в аэропорту Омска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в субботу.

"Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Россия", "Уральские Авиалинии", "Аэрофлот", "Северный ветер" в города Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Сочи продолжительностью от 2 до 15 часов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, задержки связаны с неблагоприятными погодными условиями и поздним прибытием воздушных судов.

Омская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент задерживается вылет двух авиарейсов в Санкт-Петербург и одного в Красноярск. Еще на два рейса посадка окончена, остальные задержанные рейсы вылетели в аэропорты назначения.