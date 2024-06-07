Путин на пленарном заседании ПМЭФ даст оценку экономики РФ в условиях СВО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценку состоянию российской экономики в условиях СВО, затронет проблемы международной торговли и финансовой системы.

Выступление президента - центральное событие форума, традиционно, помимо оценки внутренней и международной экономики, глава государства расставляет важные акценты, многие в его словах слышат и сигналы. Но одна из самых интересных частей пленарного сессии - это общение президента с участниками форума, а именно его ответы на вопросы.

Значительная роль здесь принадлежит модератору, имя которого до последнего держится в секрете, нынешний ПМЭФ не стал исключением.

До сих пор сохраняется интрига, кто станет ведущим пленарной сессии. За прошедшие дни форума журналисты неоднократно задавали вопрос о модераторе пресс-секретарю президента Дмитрия Пескову, но так и не получили ответа.

Выступление президента, как сообщил накануне Песков, ожидается в середине дня - в 14:00-15:00 мск. На пленарной сессии также выступят президенты Боливии Луис Арсе и Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

"В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки по проблемам, которые в настоящее время испытывает международная торговая и финансовая система, потом, конечно же, обрисует положение в российской экономике, даст оценку ее функционированию в условиях СВО, о структурных изменениях поговорит, о долгосрочной стратегии развития страны и т.д.", - рассказал о предстоящем выступлении президента его помощник Юрий Ушаков.

Отдельное внимание Путин уделит национальным промышленным и технологическим проектам, проблематике частного бизнеса, вопросам стимулирования научно-технического прогресса.

"Естественно, в ходе сессии ответов-вопросов президент, как всегда, я думаю, ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся и украинского кризиса", - сказал представитель Кремля.

Временные параметры пленарной сессии всегда разные, но, как правило, она продолжается несколько часов. Впрочем, как и любое общение Путина на форумах и встречах, где предусмотрен формат "вопросы/ответы". Так, например, традиционная встреча президента с представителями международных информационных агентств, которая ранее всегда проходила после пленарной сессии, но в этот раз состоялась еще до официального открытия ПМЭФ 5 июня, длилась почти 4 часа.

Петербургский экономический форум в этом году проходит под лозунгом "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Мероприятия форума сгруппированы по четырем основным тематическим блокам: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство", "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства".

Официальная церемония открытия форума состоялась накануне, на ней присутствовали государственные деятели из Центральноафриканской Республики, Вьетнама, Сальвадора, президент Нового банка развития БРИКС.

Программа форума предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, в том числе панельных дискуссий, тематических "круглых столов", деловых завтраков и теледебатов. "Пройдет 12 бизнес-диалогов с представителями различных стран, включая Абхазию, Азербайджан, африканские страны, Бразилию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай и т.д.", - рассказал Ушаков.

В этом году на площадке форума собралась многочисленная российская и международная аудитория, подтвердили свое участие представители из 136 стран мира.

Почетный статус страны-гостя в этот раз принадлежит Султанату Оман.

В общей сложности в Петербург приехали государственные деятели и политики из более 45 стран мира.