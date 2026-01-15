Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из Абхазии в РФ с начала цитрусового сезона (с октября) экспортировано более 31 тыс. тонн мандаринов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"С начала цитрусового сезона в Россию экспортировано 31 204 тонны мандаринов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было вывезено 36 912 тонн", - говорится в сообщении.

Цитрусовый сезон в Абхазии продлится до марта.

По прогнозам министерства сельского хозяйства республики, в 2026 году планируется собрать около 33 тысяч тонн мандаринов.

Начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия ранее сообщил журналистам, что на урожай цитрусовых повлияли погодные условия. "Весной, в период цветения цитрусовых, выпало много осадков, были резкие похолодания, а летом все это сменилось засухой" - сказал он.

Помимо мандаринов, из Абхазии в Россию отправлены и другие виды продукции. По данным таможенного комитета, экспорт фейхоа составил 1 266 тонн против 1 098 тонн годом ранее. Поставки хурмы выросли более чем вдвое - до 509 тонн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 248 тонн.

Экспорт лимонов увеличился до 923 тонн по сравнению с 346 тоннами в прошлом сезоне. Также вывезено 302 тонны апельсинов, тогда как год назад объем поставок составлял 251 тонну.