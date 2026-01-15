Поиск

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из Абхазии в РФ с начала цитрусового сезона (с октября) экспортировано более 31 тыс. тонн мандаринов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"С начала цитрусового сезона в Россию экспортировано 31 204 тонны мандаринов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было вывезено 36 912 тонн", - говорится в сообщении.

Цитрусовый сезон в Абхазии продлится до марта.

По прогнозам министерства сельского хозяйства республики, в 2026 году планируется собрать около 33 тысяч тонн мандаринов.

Начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия ранее сообщил журналистам, что на урожай цитрусовых повлияли погодные условия. "Весной, в период цветения цитрусовых, выпало много осадков, были резкие похолодания, а летом все это сменилось засухой" - сказал он.

Помимо мандаринов, из Абхазии в Россию отправлены и другие виды продукции. По данным таможенного комитета, экспорт фейхоа составил 1 266 тонн против 1 098 тонн годом ранее. Поставки хурмы выросли более чем вдвое - до 509 тонн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 248 тонн.

Экспорт лимонов увеличился до 923 тонн по сравнению с 346 тоннами в прошлом сезоне. Также вывезено 302 тонны апельсинов, тогда как год назад объем поставок составлял 251 тонну.

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-ноябрь снизилось на 10,5%, до $124,7 млрд

Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

 Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8147 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });