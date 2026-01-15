Поиск

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг на ослаблении напряженности вокруг Ирана.

К 14:27 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,36 (3,55%), до $64,16 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,28 (3,68%), до $59,74 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. До того он грозил принять жесткие меры против Тегерана в ответ на подавление масштабных протестов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии". Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

На опасениях американского удара по Ирану нефть подорожала на 11% за последнюю неделю.

"События в Иране, один из главных факторов недавнего ралли, за ночь приняли куда менее тревожный характер", - отметил Джон Эванс из брокерской компании PVM.

Кроме того, Трамп высоко оценил свое взаимодействие с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес после проведенного с ней телефонного разговора.

"Мы сегодня отлично побеседовали. И она потрясающий человек. Это тот человек, с которым мы очень хорошо работаем", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос, с кем из лидеров Венесуэлы он собирается сотрудничать.

Также накануне стало известно, что резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тысяч баррелей. Эксперты ожидали увеличения объемов бензина на 4 млн баррелей и сокращения - дистиллятов, на 200 тысяч баррелей.

Brent WTI Иран Дональд Трамп США Венесуэла
