Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Численность персонала в ведущих американских банках в 2025 году сократилась в общей сложности на 10,6 тыс., максимально за девять лет.

Общее количество рабочих мест в шести фининститутах - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, на конец декабря составляло 1,09 млн, что является самым низким уровнем с 2021 года.

Более существенные сокращения персонала - 22 тыс. - в последний раз отмечались в 2016 году, отмечает агентство Bloomberg.

Максимальные сокращения в минувшем году были зафиксированы в Wells Fargo (более 12 тыс. рабочих мест). Численность персонала в банке опустилась до минимальных с 2008 года 205 198 человек.

В Citigroup сокращения составили 3 тыс. рабочих мест. Между тем, в Goldman Sachs и Morgan Stanley численность персонала увеличилась