Минфин РФ увеличит продажу валюты/золота в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 16 января по 5 февраля планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 12,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 декабря по 15 января ежедневный объем продаж составляет 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей).

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 231,9 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило 39,8 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день (во II полугодии 2025 года операции корректировались на продажи в размере 8,94 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 16 января по 5 февраля 2026 года будет продавать валюту объемом 17,42 млрд рублей в день (с 5 по 30 декабря 2025 года ЦБ продавал валюту объемом 14,54 млрд рублей в день, с 12 по 15 января 2026 года - 10,22 млрд рублей в день).