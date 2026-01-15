Поиск

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия в январе-ноябре 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $35,9 млрд, что на 8% меньше, годом ранее ($39,1 млрд), говорится в материалах на сайте ФТС.

Темпы снижения экспорта замедлились: за 11 месяцев они составляли 10,3%, за 10 месяцев - 11,1%.

Импорт сельхозпродукции увеличился на 14%, до $38,9 млрд с $34,1 млрд за январь-ноябрь 2024 года. За 10 месяцев экспорт вырос на 14,2%, за 9 месяцев - на 14,6%.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). Годовой импорт продукции АПК тогда увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,1 млрд в 2023 году. В 2023 году динамика была обратной: по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

По прогнозу министра сельского хозяйства Оксаны Лут, за 2025 год экспортная выручка АПК может составить $40 млрд. "В этом (2025 году - ИФ) году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн тонн. Поменьше, чем в прошлом (2024 г. - ИФ) году, из-за ситуации с (валютным - ИФ) курсом, потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат", - говорила она в конце декабря.

В 2024 году в натуральном выражении экспорт продукции АПК составил 109,2 млн тонн.

Согласно поставленной президентом задаче по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

