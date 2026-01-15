Поиск

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году закупило 399 новых локомотивов, что соответствует планам компании, но на 29% ниже объемов закупок в 2024 году.

По данным РЖД, парк тягового подвижного состава компании пополнился 258 электровозами и 141 тепловозом. Большая часть новых машин была направлена в эксплуатационные депо Сибири и Дальнего Востока, а также северо-западной части страны.

В частности, на сеть железных дорог в прошлом году поступило 162 новых грузовых локомотива ЭС5К "Ермак" в двух-, трех- и четырехсекционном исполнении, а также 84 машины 2ЭС6 и 3ЭС6 "Синара" и один 3ЭС8 "Малахит".

Для вождения пассажирских поездов были закуплены 4 электровоза ЭП1М, 7 - ЭП2К и 9 тепловозов ТЭП70БС. Также компания приобрела 51 магистральный грузовой тепловоз серий 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ и 81 маневровый ТЭМ18ДМ.

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд рублей, что стало в 1,4 раза меньше утвержденного объема программы на 2024 год (1,275 трлн руб). При этом фактическое исполнение программы-2024 составило почти 1,5 трлн рублей.

На обновление подвижного состава в 2025 году РЖД собирались направить 257,2 млрд рублей и планировали приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава.

В 2024 году РЖД направили 137,7 млрд рублей на приобретение 562 локомотивов отечественного производства.

По состоянию на июль 2024 года РЖД оценивали свои потребности в локомотивах до 2035 года в 9,9 тысяч единиц.

В конце декабря 2025 года совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2026 год на уровне 713,6 млрд рублей, из которых на приобретение подвижного состава предусмотрено 161,7 млрд рубоей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

