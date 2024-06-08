"Интер РАО" рассчитывает на сопоставимые с прошлым годом финрезультаты

Инвестиции в ближайшие годы будут на "полке" примерно 190 млрд руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Финпоказатели ПАО "Интер РАО" в этом году могут быть "сопоставимы" с итогами прошлого года, рассчитывает глава компании Сергей Дрегваль.

"Они будут сопоставимыми с прошлым годом. Мы ожидаем по EBITDA показатель 165-175 млрд рублей", - ответил он на соответствующий вопрос в беседе с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

Как сообщалось, по итогам прошлого года консолидированная EBITDA снизилась на 0,5%, до 182,4 млрд руб.

Ежегодные инвестиции ПАО "Интер РАО" в ближайшие годы будут аналогичны уровню текущего года, когда они запланированы на уровне 193 млрд руб., сообщил Дрегваль.

"Порядок цифр такой же будет. Новоленская ТЭС, вы правильно отметили, это главный фактор увеличения инвестпрограммы, но если мы будем ещё участвовать в конкурсах на КОМ НГО, то, может быть, даже превысим эту планку", - пояснил он.

"В принципе, консервативный прогноз, что мы выйдем на полку примерно в этом порядке и будем держать её несколько лет", - уточнил Дрегваль.

Как сообщалось в годовом отчете компании, "Интер РАО" планирует инвестиции на этот год в размере 193,3 млрд руб. "Компания сохраняет минимальный уровень долга и уверенную финансовую позицию, что позволяет наращивать инвестиции. На 2024 г. они запланированы в размере 193 млрд руб.", - говорится в документе. В прошлом году они составили около 70,5 млрд руб. Как поясняет компания, рост объема капвложений предполагается за счет проектов модернизации, а также из-за начала строительства Новоленской ТЭС. Согласно документу, из запланированных инвестиций в 193,3 млрд руб. около 90,53 млрд руб. придутся на новое строительство. Кроме того, "Интер РАО" реализует проекты модернизации своих мощностей на 10,4 ГВт (за 2022-2029 гг.), на данный момент уже осуществлены проекты на 3,53 ГВт.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.