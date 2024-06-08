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Китайская компания создаст в Тульской области торгово-логистический центр

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Китайско-российский торгово-логистический центр планируется создать в Тульской области, объем инвестиций составит 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба тульского правительства в субботу.

Соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и председатель правления Taitong International Transport Co., Ltd. Чу Суан.

Заместитель губернатора отметил, что регион располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

В рамках реализации проекта планируется создать порядка 200 рабочих мест.

В настоящее время в Тульской области на площадке индустриального парка "Узловая" расположен автомобильный завод Haval китайского автоконцерна Great Wall Motor (GWM), начавший работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там выпускаются пять моделей бренда: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года на площадке в "Узловой" компания GWM ввела завод по производству автодвигателей. Отмечалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2 литра для более чем 90% автомобилей Haval в России. Сообщалось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Лучшие стенды ПМЭФ-2024

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Стена из цветочной мозаики на стенде "Уралхима"Интерактивный стенд "Газпром нефти"Выполненный в китайском стиле стенд Альфа-БанкаСтенд Московской областиСтенд министерства науки и высшего образования РФСтенд авиакомпании "Аэрофлот"Стенд Российского военно-исторического обществаСтенд Челябинской областиСтенд "Лукойла"Стенд интернет-портала "Добродел"Стенд Белгородской областиРобот на стенде "Сколково"Национальный стенд ОманаСтенд РЖД
Стена из цветочной мозаики на стенде "Уралхима"
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