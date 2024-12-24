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Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы
Фото: Andrew Harnik via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, он продолжит лечение от гриппа дома, сообщил во вторник его помощник Анхель Урена.

"Клинтон и его семья очень признательны медперсоналу MedStar Georgetown University Hospital и тронуты добрыми словами сотрудников больницы", - написал в соцсети Х Урена. "Клинтон желает всем счастья и здоровья в Новом году", - добавил он.

Associated Press отмечает, что таким образом Клинтон, как и хотел, встретит Рождество 25 декабря дома, а не в больнице.

Ранее на этой неделе экс-президента США госпитализировали с высокой температурой.

Клинтон занимал пост президента в течение двух сроков с 1993 по 2001 год.

США Билл Клинтон
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