Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, он продолжит лечение от гриппа дома, сообщил во вторник его помощник Анхель Урена.
"Клинтон и его семья очень признательны медперсоналу MedStar Georgetown University Hospital и тронуты добрыми словами сотрудников больницы", - написал в соцсети Х Урена. "Клинтон желает всем счастья и здоровья в Новом году", - добавил он.
Associated Press отмечает, что таким образом Клинтон, как и хотел, встретит Рождество 25 декабря дома, а не в больнице.
Ранее на этой неделе экс-президента США госпитализировали с высокой температурой.
Клинтон занимал пост президента в течение двух сроков с 1993 по 2001 год.