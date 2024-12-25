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Над регионами РФ за ночь сбили 59 дронов ВСУ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду сбили 59 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 - над территорией Воронежской области, по три БПЛА - над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

В Белгородской области дрон сдетонировал возле социального объекта на территории хутора Шаховка - в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь. В селе Грузское в результате атаки беспилотника была повреждена кровля гаража на территории сельскохозяйственного предприятия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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