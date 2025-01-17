Нацбанк Казахстана ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 15,25% годовых

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), сообщила пресс-служба макрорегулятора.

"В декабре (годовая - ИФ) инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования", - говорится в сообщении Нацбанка.

Внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России. "В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время. Так, ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе.

Проинфляционные риски, по данным Нацбанка, сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования.

При вынесении следующего решения Нацбанк, по информации пресс-службы, оценит необходимость дополнительного ужесточения ДКП.

"Совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции. В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - отмечается в сообщении.

Решение Национального банка сохранить ставку на уровне 15,25% совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан".

Нацбанк Казахстана в конце ноября 2024 года неожиданно для участников рынка решил повысить базовую ставку до 15,25% годовых с уровня в 14,25%, на котором ставка удерживалась с июля. До этого центробанк в 2024 году четыре раза снижал ставку: в январе на 50 б.п. - до 15,25%, в феврале - еще на 50 б.п., до 14,75%, в мае - на 25 б.п., до 14,5%, в июле - еще на 25 б.п., до 14,25%.

Медианное значение базовой ставки на 2025 год Нацбанк определил в размере 13,75%.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 7 марта.