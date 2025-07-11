Нацбанк Казахстана в пятницу обсудит базовую ставку, аналитики ждут ее сохранения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана в пятницу примет очередное решение по базовой ставке. По мнению аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", регулятор в очередной раз сохранит ее на уровне 16,5%.

Инфляция выше таргета

Инфляция в Казахстане постепенно замедляется, но пока остается значительно выше таргета, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. В июне годовая инфляция ускорилась до 11,8% с 11,3% в мае, а месячная продолжила снижаться - до 0,8% после 0,9% в мае. В этой связи Нацбанк Казахстана сохранит базовую ставку, считает Беленькая.

"Основываясь на доступных на текущий момент данных, представляется наиболее вероятным сохранение базовой ставки на текущем уровне 16,5%. Это высокий уровень, но для снижения ставки пока нет оснований", - поясняет эксперт.

По ее словам, основной вклад в рост цен вносят продовольственные товары, жилищно-коммунальные услуги и здравоохранение. На уровень инфляции также влияют отказ от госрегулирования цен на горюче-смазочные материалы, рост тарифов, высокий внутренний спрос и ожидание повышения ставки НДС до 16% с 2026 года.

"В этом году усилились и риски со стороны внешнего сектора, а именно, влияние повышения импортных пошлин США на замедление роста мировой экономики, что в сочетании с более быстрым, чем ожидалось, повышением объемов добычи нефти со стороны ОПЕК+ оказывает умеренно негативное влияние на нефтяные цены", - добавила Беленькая.

Сдерживающим фактором для роста инфляции, по ее словам, остается жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Нацбанка.

"Как отмечалось в пресс-релизе Нацбанка Казахстана по итогам июньского заседания, баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. При этом Национальный банк не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости. На наш взгляд, пока данные и баланс рисков не способствуют изменению этой позиции", - резюмировала Беленькая.

ДКП останется жесткой до конца года

Финансовый эксперт Венера Жаналина ожидает сохранения жесткой денежно-кредитной политики как минимум до конца 2025 года.

"Инфляционное давление в экономике по-прежнему остается высоким, а инфляционные ожидания растут. На этом фоне Национальный банк четко дает понять: жесткие условия денежно-кредитной политики, скорее всего, сохранятся надолго. Сейчас базовая ставка остается на уровне 16,5%, и есть высокая вероятность, что она не изменится как минимум до конца 2025 года", - ожидает Жаналина.

Такая политика, по ее словам, нужна, чтобы удержать инфляционные ожидания под контролем, не допустить превращения ускорения роста цен в устойчивый тренд и постепенно вернуть инфляцию к целевому прогнозу в 5%.

При этом Жаналина также не исключает возможности ужесточения монетарной политики.

"Если, к примеру, произойдет новый внешний шок, усилится импорт инфляции или нацвалюта окажется под серьезным давлением, регулятор может снова ужесточить политику. Это не базовый сценарий, но вероятность его нельзя списывать со счетов", - полагает эксперт.

Годовая инфляция остается двузначной

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали добавляет, что инфляционные риски в перспективе остаются высокими.

"Внешняя среда сигнализирует рядом факторов проинфляционного характера, усиливает тем самым риски. На текущий момент в связи с новым усилением внешней инфляции, слабым "заякорением" инфляционных ожиданий, усилением рисков в отношении текущего счета платежного баланса, в первую очередь посредством волатильности цен на сырье, мы ожидаем в перспективе нескольких месяцев дополнительного давления как на темпы роста цен, так и на продолжительность инфляционных волн", - говорит Ашигали.

Годовая инфляция, которая в начале текущего года еще находилась в зоне однозначных величин, вновь, и теперь с высокой вероятностью на период до 1-2 лет, закрепляется в двузначной зоне. Это сильно ограничивает пространство для маневра в монетарной политике, считает Ашигали.

"Соответственно, наше базовое ожидание - сохранение ставки на текущем уровне 16,5%", - добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА.

Месячный рост цен замедляется

Согласно прогнозу BCC Invest, пик годовой инфляции придется на сентябрь (до 12,4%), после чего она начнет снижаться до 11,8% в декабре. При этом, как отмечает директор аналитического департамента компании Султан Жумагали, месячная инфляция уже идет на спад - с 1,5% в феврале до 0,8% в июне.

"Наш базовый прогноз предполагает стабилизацию роста месячной инфляции на уровне 0,7% с августа по декабрь", - добавил он.

Исходя из прогнозов по инфляции, аналитики BCC Invest ожидают сохранения жесткой ДКП Нацбанка Казахстана, а также текущей базовой ставки до конца года.

Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев также отмечает замедление месячной инфляции.

"Учитывая более высокую базу роста цен в июле-августе прошлого года, вряд ли дальнейший рост годовой инфляции будет значительным. На этом фоне мы думаем, что Нацбанк все-таки примет решение сохранить ставку на прежнем уровне", - добавил Оразбаев. При этом он отметил, что вероятность такого сценария несколько ниже, чем перед предыдущем заседанием.

Нацбанк после повышения ставки в ноябре 2024 года на 1 п.п. - до 15,25% более трех месяцев сохранял ее на этом уровне. В начале марта этого года центробанк неожиданно для рынка повысил ставку сразу на 1,25 п.п., до 16,5% годовых. Свое решение ЦБ объяснял тем, что текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, и это требует активных мер реагирования. На заседании 5 июня Нацбанк сохранил ставку на том же уровне.