"Дочка" Alphabet может начать испытания разработанного ИИ лекарства уже в этом году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Isomorphic Labs, дочернее предприятие Alphabet Inc., может провести испытания разработанного искусственным интеллектом (ИИ) лекарственного препарата уже в этом году, пишет Financial Times.

"Мы рассматриваем онкологию, заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенерацию, все основные виды заболеваний, - сказал основатель Isomorphic Labs Демис Хассабис в интервью FT в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. - Думаю, что к концу этого года у нас будет первый препарат".

"Обычно на создание одного лекарства уходит в среднем от пяти до десяти лет, - отметил Хассабис. - Возможно, нам удастся ускорить этот процесс в 10 раз, что станет невероятной революцией в сфере здравоохранения".

Ранее бизнесмен сообщал, что его команда участвует в шести программах разработки лекарств совместно с компаниями Eli Lilly и Novartis.

В октябре прошлого года Хассабис, который также является главным исполнительным директором Google DeepMind, его коллега Джон Джампер и биохмик Дэвид Бейкер получили Нобелевскую премию по химии за исследования в области "предсказания структуры белка". В пресс-релизе комитета премии отмечалось, что открытия этих лауреатов имеют "огромный потенциал" и принесут "огромнейшую пользу человечеству".

Isomorphic, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов с использованием возможностей ИИ, была выделена из исследовательского подразделения Google DeepMind в 2021 году. Потенциал стартапа привлек крупных партнеров из фармацевтического сектора, стремящихся снизить расходы и повысить эффективность дорогостоящего процесса создания лекарств, отмечает FT.