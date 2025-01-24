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МИД Киргизии призвал соотечественников своевременно легализоваться в России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В посольстве Киргизии в России прошла рабочая встреча с начальником главного управления по вопросам миграции МВД России Валентиной Казаковой, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Встречу организовали для разъяснения положений указа президента России о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан, в том числе граждан Киргизии, находящихся на территории России. Указом устанавливается, что иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением режима пребывания в период с 1 января по 30 апреля обязаны самостоятельно выехать за пределы России или урегулировать свое правовое положение.

"В этой связи посольство обращает внимание граждан Киргизии на возможность урегулирования своего положения без выезда из РФ. Для этого гражданам необходимо до 30 апреля обратиться в территориальные органы МВД России с соответствующим заявлением о продлении срока временного пребывания и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора", - отметили в МИД.

Посольство призывает граждан Киргизии, находящихся в России, более ответственно подойти к вопросу своего законного пребывания и своевременно обратиться в компетентные российские органы во избежание негативных последствий.

МИД МВД Валентина Казакова Киргизия
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