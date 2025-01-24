Каллас обусловила ослабление антисирийских санкций ЕС курсом новой власти

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о стремлении ЕС поддержать восстановление Сирии и ослабить санкции против Дамаска, но это будет зависеть от выбора курса сирийского правительства.

"Падение режима Асада несет с собой невероятную надежду, но также и множество проблем. Сирийскому народу нужно правительство, которое представляет Сирию во всем ее многообразии. Это также призыв Европейского союза. Мы хотим поддержать экономическое восстановление сирийцев, и Европейский союз готов ослабить санкции в отношении Сирии в зависимости от действий нового правительства", - сказала Каллас в пятницу на совместной с главой МИД Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции в Анкаре.

При этом она отметила роль Турции в оказании помощи огромному числу сирийских беженцев.

"Очевидно, что беженцы смогут вернуться в Сирию, когда Сирия станет стабильной страной, будут рабочие места, можно будет зарабатывать на жизнь. Поэтому в интересах всех, чтобы будущее Сирии было обнадеживающим", - продолжила Каллас.

Она назвала законными опасения Турции по поводу безопасности в Сирии. Каллас считает, что "терроризм представляет серьезную угрозу как для Европейского союза, так и для Турции", поэтому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) должна быть ликвидирована.

"Любые действия на севере Сирии должны учитывать тонкий баланс серьезного, обнадеживающего и хрупкого будущего", - добавила глава европейской дипломатии.

Она сообщила, что 27 января Совет ЕС по иностранным делам обсудит Сирию, включая перспективу снятия санкций. "Итак, то, что мы предлагаем, - это "дорожная карта" для смягчения санкций и пошаговый подход. Если мы увидим, что действия сирийского руководства идут в правильном направлении, то мы также готовы смягчить следующий уровень санкций", - объяснила Каллас.