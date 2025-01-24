Глава МИД Китая в разговоре с Рубио призвал страны "поладить в новую эру"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал Пекин и Вашингтон к поддерживанию контактов, урегулированию разногласий и расширению сотрудничества. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на заявление МИД Китая.

"Представители обеих сторон должны (...) поддерживать контакты, контролировать разногласия, расширять сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в пресс-релизе китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул необходимость "содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений". По его словам, это поможет Китаю и США "поладить в новую эру".

Министр отметил, что "крупные державы должны действовать ответственно, поддерживать мир во всем мире и содействовать совместному развитию всех наций".

В свою очередь Рубио заявил о готовности США "вести откровенный диалог с Китаем, надлежащим образом решать разногласия, управлять двусторонними отношениями зрело и осторожно, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире".

Он также подтвердил, что США не поддерживают "независимость Тайваня" и надеются на мирное урегулирование тайваньского вопроса.

Это был первый разговор Ван И и Рубио после вступления Рубио в должность госсекретаря США 21 января.

В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост госсекретаря, Рубио заявил, что стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем.

"В основе нашей стратегии должны лежать две цели: обеспечение правильного геополитического баланса между США и Китаем для предотвращения конфликта, который может быть глубоко дестабилизирующим для мира, и гарантия того, что этот баланс не будет наносить ущерб нашим интересам", - сказал Рубио.

В то же время Рубио заявил, что Китай сегодня – более серьезная для США угроза, чем в свое время СССР.

"Компартия, которая управляет КНР, это самый мощный вызов, с которым мы когда-либо сталкивались", - отметил он.

Также на слушаниях Рубио подтвердил готовность продолжать политику поддержки Тайваня. Он предупредил, что последствия для Пекина в случае китайского вторжения на Тайвань будут очень серьезными.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.