Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и переговоров с лидерами США и КНР

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Шэньчжэня Баоань Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Шэньчжэнь, где пройдут самые масштабные геополитические события - саммит АТЭС и переговоры лидеров России, США и Китая.

В китайском Шэньчжэне открывается 33-я встреча лидеров экономик АТЭС, в среду состоится деловой форум, на котором выступит президент РФ.

Но одним из важнейших событий этих дней, к которому приковано внимание всего мира, станет первая в истории трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированная "на полях" саммита.

Это событие уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, однако в Кремле эту аналогию отвергают. "Значение и символизм этой встречи трудно переоценить. Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций", - сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков

Россия, Китай и США, отметил он, готовы к тому, чтобы "провести полезную и содержательную дискуссию, которая, конечно, должна оказать большое влияние на развитие всей международной ситуации".

Элементы повестки трехсторонних переговоров согласованы, но в Кремле не исключили свободный обмен мнениями.

Планируется и отдельная встреча Путина с Трампом, хотя до настоящего момента конкретики по ее формату нет, все будет зависеть от их графиков на саммите.

По словам Ушакова, формат согласовывается, не исключена встреча "на ногах". "Но могу на 100% сказать, что поскольку Путин и Дональд Трамп будут вместе в Шэньчжэне, они, конечно, встретятся", - сказал помощник президента.

Среди важных событий, которые пройдут на "полях" АТЭС в среду, - российско-китайские переговоры на высшем уровне. Это пятый контакт Путина и Си Цзиньпина с начала года. Лидеры проведут переговоры сначала с участием делегаций, а затем - в формате рабочего завтрака в весьма узком составе, в ходе которых будет рассмотрен широкий круг двусторонних и международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

"Наш президент, безусловно, проинформирует председателя КНР о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом итогов недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби", - рассказал Ушаков.

Он допустил, что лидеры обсудят в ходе этого двустороннего контакта и предстоящую затем уже встречу, переговоры в трехстороннем формате с участием президента США.

Помимо переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и возможной встречи с Трампом в программе российского лидера значится еще ряд двусторонних контактов. В частности, подтверждены переговоры Путина с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Во время торжественного приема от имени председателя КНР будут встречи "на ногах" президента РФ с рядом присутствующих политических деятелей.

В Кремле заявили и о возможности встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если он приедет на саммит АТЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия открыта к контактам со всеми странами, представленными на саммите в Шэньчжэне, в том числе недружественными. Так, он допустил возможность общения российского президента с представителями Японии, Южной Кореи и Канады, при этом заметив, что отдельных встреч с ними не запланировано.

Выступление Путина на деловом форуме АТЭС

В своем выступлении на Деловом саммите АТЭС в среду Путин изложит оценку ситуации в мировой и российской экономике, представит инвестиционный потенциал России. Ушаков рассказал, что ожидается участие более 2 тыс. человек на этом форуме, будут представители компаний из всех экономик-участниц.

От России в форуме "примут участие представители более 30 фирм и компаний из всех сфер национальной экономики". "Это "Газпром", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ". Тут, конечно же, и "Сбер", и "Яндекс", и Wildberries, и многие-многие другие. То есть это деловой саммит, деловой форум, он действительно солидный носит характер", - сказал Ушаков.

Отдельно в Кремле прокомментировали возможные контакты российского лидера с предпринимателем Илоном Маском, который также посещает Шэньчжэнь. "Никаких договоренностей нет. Но, с другой стороны, ведь на деловом форуме будет выступать президент Путин, завтра запланировано его выступление", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Китае президента будет сопровождать представительная делегация: три вице-премьера - Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Дмитрий Чернышенко; замглавы администрации президента Максим Орешкин, Песков и Ушаков.

В состав делегации входят семь министров: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. Также в делегацию входят руководители ряда крупнейших компаний и банков - "Росатома", "Роскосмоса", ВЭБа, Сбербанка, от бизнеса - Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Алексей Миллер, Михаил Михельсон, Вероника Никишина, Алексей Репик и Игорь Сечин.