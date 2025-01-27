Поиск

Президент Бразилии планирует прибыть в Россию на 80-летие Победы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что планирует посетить РФ на 80-летие победы во Второй мировой войне, сообщает в понедельник канцелярия бразильского лидера.

"Президент Лула поблагодарил за приглашение в Москву на 80-летие победы во Второй мировой войне 9 мая. Он заявил, что планирует присутствовать", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, по данным бразильской стороны, Лула да Силва "выразил обеспокоенность развитием событий в мире и подчеркнул готовность Бразилии работать над продвижением мирного решения конфликтов". В сообщении канцелярии также отмечается, что Путин и Лула да Силва договорились продолжать контакты по вопросу украинского урегулирования.

Бразилия Лула да Силва РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

ЕС продлил экономические ограничительные меры против РФ

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });