Президент Бразилии планирует прибыть в Россию на 80-летие Победы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что планирует посетить РФ на 80-летие победы во Второй мировой войне, сообщает в понедельник канцелярия бразильского лидера.

"Президент Лула поблагодарил за приглашение в Москву на 80-летие победы во Второй мировой войне 9 мая. Он заявил, что планирует присутствовать", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, по данным бразильской стороны, Лула да Силва "выразил обеспокоенность развитием событий в мире и подчеркнул готовность Бразилии работать над продвижением мирного решения конфликтов". В сообщении канцелярии также отмечается, что Путин и Лула да Силва договорились продолжать контакты по вопросу украинского урегулирования.