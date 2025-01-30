Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом, сообщил Белый дом.

"Политикой США будет решительная борьба с антисемитизмом с использованием всех доступных соответствующих правовых инструментов для судебного преследования, отстранения или иного привлечения к ответственности виновных в незаконных антисемитских проявлениях и насилии", - говорится в тексте указа.

В Белом доме отметили, что нынешний указ дополняет предыдущий, принятый при первой администрации Трампа, но новый документ предписывает дополнительные меры после террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года против Израиля.

Издание The Guardian предполагает, что новый указ Трампа нацелен на участников протестов против войны Израиля в Газе, поскольку документ требует от федеральных агентств "изучить способы депортации пропалестинских активистов, в том числе протестующих студентов, которые, если это было установлено, в ходе протестов нарушали закон".