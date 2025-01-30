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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, заявили в Минобороны России.

"С 19:50 до 22:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА - над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым", - сообщили в ведомстве.

Позднее воронежский губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дронов ВСУ в одном из районов области и над Воронежем.

По словам Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений нет. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Курская область Воронежская области Крым
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