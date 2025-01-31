"Туркменские авиалинии" не будут летать в Москву до марта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) продлили до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой.

"В феврале в Москву рейсы приостановлены", - заявили "Интерфаксу" в авиакомпании.

О причинах приостановки авиарейсов в компании не сообщили.

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты между Москвой и Ашхабадом в конце прошлого года. Сообщалось, что рейсов не будет с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025, причины решения не назывались.

В январе авиакомпания S7 получила допуск Росавиации на выполнение рейсов Москва-Ашхабад с частотой до 14 раз в неделю. Рейсы стали ежедневными с 15 января. Ранее выданный допуск позволял компании летать по этому маршруту до 7 раз в неделю.

S7 в настоящее время является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные авиарейсы между Россией и Туркменией.

Ранее полеты в РФ отменили еще несколько иностранных авиакомпаний: это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он разбился. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате внешнего воздействия в небе над Грозным.