Авиакомпания "Туркменистан" продлила до конца марта отказ от полетов в Москву

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Туркменистан" еще на месяц - до 31 марта продлила приостановку рейсов Ашхабад - Москва, сообщила пресс-служба генерального агента перевозчика в России.

"Для оформления вынужденного возврата просим обращаться по месту приобретения авиабилета", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Туркменистан" сначала отменила регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. В феврале компания продлила приостановку рейсов по этому маршруту.

Со 2 июня 2024 года авиакомпания "Туркменистан" также временно приостановила полеты по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад.

О причинах отмены рейсов не сообщается.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию после катастрофы пассажирского Embraer 190 Azerbaijan Arilines близ Актау 25 декабря.

Сейчас ежедневные рейсы между Ашхабадом и Москвой осуществляет российская авиакомпания S7 Airlines.