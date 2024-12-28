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"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Туркменские авиалинии" сообщили о приостановке полетов между Ашхабадом и Москвой до конца января 2025 года.

"Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены. Сообщаем вам, что вы можете вернуть денежные средства полностью", - говорится на сайте перевозчика.

О причинах отмены рейсов не сообщается.

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Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

На борту Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до местного аэропорта около 3 км, он потерпел крушение. По последним данным, погибли 38 человек.

Обломки самолета и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место "внешнее вмешательство", сообщал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Обстановка в районе аэропорта Грозный в день катастрофы была "весьма сложной", заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров. Украинские беспилотники, по его словам, "предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру" Грозного и Владикавказа, в связи с чем вводился режим "Ковер", предусматривающий "немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства". Также Ядров сообщил, что в районе аэропорта чеченской столицы был "плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости".

Актау Ашхабад Москва Туркменистан Туркменские авиалинии
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