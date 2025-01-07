Узбекская авиакомпания Qanot Sharq временно отменит часть рейсов в Москву и Петербург

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сообщила о сокращении количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург в период с 20 января по 6 марта.

Часть рейсов в Москву (аэропорт Домодедово) будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, в Петербург (Пулково) - из Самарканда и Намангана.

Также с 22 января по 5 марта будут отменены некоторые рейсы между Ташкентом и Самаркандом.

В компании приостановку полетов объяснили необходимостью провести плановое техобслуживание Airbus A320.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы), "Туркменские авиалинии" (между Ашхабадом и Москвой).