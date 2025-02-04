Cummins вернулся к прибыли в IV квартале

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов техники Cummins Inc. завершил четвертый квартал с чистой прибылью и с небольшим снижением выручки, причем показатель превысил ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2024 года составила $418 млн, или $3,02 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,43 млрд, или $10,01 на акцию, полученным за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 1% до $8,45 млрд с $8,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $8,07 млрд.

По итогам 2024 года Cummins получила чистую прибыль в $3,9 млрд, или $28,37 на акцию, по сравнению с $735 млн, или $5,15 на акцию, за предыдущий год. Выручка в прошлом году практически не изменилась и составила $34,1 млрд, рентабельность по показателю EBITDA составила 18,2%.

Компания прогнозирует, что динамика выручки в 2025 году составит от минус 2% до плюс 3%, а рентабельность по EBITDA составит 16,2-17,2%.

Котировки акций Cummins на предварительных торгах во вторник поднимаются на 3,4%. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании выросла на 38,4% до $47,77 млрд.