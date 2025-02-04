Поиск

Cummins вернулся к прибыли в IV квартале

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов техники Cummins Inc. завершил четвертый квартал с чистой прибылью и с небольшим снижением выручки, причем показатель превысил ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2024 года составила $418 млн, или $3,02 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,43 млрд, или $10,01 на акцию, полученным за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 1% до $8,45 млрд с $8,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $8,07 млрд.

По итогам 2024 года Cummins получила чистую прибыль в $3,9 млрд, или $28,37 на акцию, по сравнению с $735 млн, или $5,15 на акцию, за предыдущий год. Выручка в прошлом году практически не изменилась и составила $34,1 млрд, рентабельность по показателю EBITDA составила 18,2%.

Компания прогнозирует, что динамика выручки в 2025 году составит от минус 2% до плюс 3%, а рентабельность по EBITDA составит 16,2-17,2%.

Котировки акций Cummins на предварительных торгах во вторник поднимаются на 3,4%. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании выросла на 38,4% до $47,77 млрд.

Cummins
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством

Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Сербия просит у США отсрочки введения санкций против энергетической компании NIS

КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в больницу

В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране

В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Посол Ирана в РФ заявил, что Москва и Тегеран не нуждаются в SWIFT

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"
Авиакатастрофа в Актау

Предварительный отчет по крушению самолета AZAL опубликуют в ближайшие дни

Предварительный отчет по крушению самолета AZAL опубликуют в ближайшие дни
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });